Gravehuffer (algo así como “inhalador de vapores de tumbas”) es un cuarteto de Missouri cuya interpretación de lo que es la música extrema bien podría ser como la interpretación de Victor Von Frankenstein de cómo crear a un humano: con partes distintas de varias fuentes. Es decir, se trata de una banda que tiene sus toques de Punk, Thrash, Grindcore y Death y los mezcla en un solo contexto que les ha funcionado bastante bien a lo largo de casi once años de carrera.

#SangreDeMetal

NecroEclosion es su tercer larga duración y fue lanzado hace apenas unos días por el sello estadounidense Black Doomba Records. Se trata de poco más de 40 minutos de música diversa que tiene siempre como hilo conductor el aspecto extremo. Es un disco extravagante que por ahí ofrece incluso un guiño disco con un sampleo de “You Should Be Dancing” de los Bee Gees, en lo que eventualmente se convierte en una de las canciones más crudas del compacto.

Sin embargo esa es la ventaja del subterráneo, no existe la nefasta idea de que alguien detrás de un escritorio sabe lo que el mundo quiere y obliga entonces a las bandas a sonar como él cree conveniente, con la idea de vender mucho en mente. Gravehuffer no piensa en esos términos y su música lo demuestra. Se arriesgan donde creen que vale la pena hacerlo, ofrecen canciones que no siempre parecen formar parte de la misma banda, y sin embargo tienen algo que hace entender que se trata de ellos en todo momento. Vaya, hay momentos en que parece que Green Jelly se tomó varias píldoras de metal extremo y se puso a componer un disco.

Ruidoso, con una producción un tanto sucia, caótico y muy divertido, así suena NecroEclosion, y eso lo hace recomendable. El cuarteto está conformado por Travis McKenzie en la voz, Ritchie Randall en guitarra y voz, Mike Jilge en el bajo y Jay Willis en batería y voz. Y justamente esa configuración, con tres personas que aportan voces es otro de los aspectos interesantes de la banda. En general se trata de un disco intrépido aunque con raíces en las claves típicas de los sub géneros antes mencionados. Es música ideal para subirle al estéreo del coche mientras se avanza en alguna carretera donde la adrenalina tiene espacio para fluir.