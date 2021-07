Graham Coxon se encuentra preparando el lanzamiento de una nueva novela gráfica y lo mejor de todo es que la acompañará con un buen soundtrack creado por él mismo.

El nuevo proyecto titulado Superstate incluirá un total de 15 historias diferentes para las que Coxon trabajó en conjunto con los escritores Alex Paknadel y Helen Mullane. Y según se reveló recientemente, cada una contará con su propia canción escrita y grabada por el guitarrista de Blur.

Hablando sobre la novela gráfica, en un comunicado Graham Coxon explicó: “Superstate es una historia de escape en una sociedad donde la guerra se desata entre las fuerzas de la negatividad y la positividad, el aliento y el desánimo. Donde sólo la lucha contra la opresión, el caos y la brutalidad conduce al frágil camino hacia la libertad. Un viaje que se abra camino a través de los confines del espacio hasta un planeta llamado… cielo”.

Y aunque el estreno de Superstate y su respectivo soundtrack está programado hasta el 27 de agosto, Graham Coxon ya nos compartió un pequeño adelanto con la canción encargada de musicalizar la primera historia de la novela gráfica, “Yoga town”.

The superatate álbum se lanzará tanto en formato digital como en vinil; ambos ya los puedes pre-ordenar dando click aquí. Igual te dejamos a continuación el tracklist completo y los artistas que colaboraron con Graham Coxon en cada una de las historias.

1. Yoga Town (Artist: Kendall Goode)

2. Uncle Sam (Artist: Eryk Donovan)

3. It’s All In Your Mind (Artist: Andrade Estevez)

4. Only Takes A Stranger (Artist: Anna Readman)

5. L.I.L.Y. (Artists: Luisa Russo)

6. Bullets (Artist: Goran Gligovic)

7. I Don’t Wanna Wait For You (Artist: Ryan Kelly)

8. The Astral Light (Artist: Soo Lee)

9. Heaven (Buy a Ticket) (Artist: Koren Shadmi)

10. The Ball of Light (Artist: Vasilis Lolos)

11. Tommy Gun (Artist: Minerva Fox)

12. Goodbye Universe (Artist: Kim Canales)

13. Butterfly (Artist: Dave Chisholm)

14. We Remain (Artist: Ivan Stojković)

15. Listen (Artist: Taylan Kurtulus)

Foto de portada tomada del Facebook del artista.