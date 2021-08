Lamentamos romperles el corazoncito pero todo parece indicar que el descanso que Blur se está tomando todavía va para largo, según recientes declaraciones de su guitarrista Graham Coxon.

A seis años de que Blur decidió parar sus actividades y tomar un merecido descanso, Coxon habló con NME sobre lo que le depara a la banda en un futuro y de inicio, aclaró las recientes declaraciones de su compañero Damon Albarn en las que aseguraba que ya existía una idea o plan de traer de vuelta el proyecto. “Estuve al tanto de esa discusión. Comenzó como una conversación pero en realidad no terminó como una”, explicó.

Recordemos que actualmente tanto Graham Coxon como los demás integrantes de la agrupación se encuentran trabajando en diversos proyectos en solitario, así que cuando el guitarrista fue cuestionado sobre si esto lo mantenía muy ocupado como para agendar una reunión de Blur, él procedió a utilizar una analogía que compara su carga de trabajo con un “desayuno inglés masivo”.

“Tener mucho en tu plato es una especie de caos. Es como un enorme desayuno inglés en este momento. Si alguien metiera un tomate asado, probablemente no me daría cuenta. Estoy dispuesto a hacerlo si a todo el mundo le agrada la idea”, comentó el guitarrista.

Y agregó: “Creo que muchas personas han decidido de alguna manera que estaban viviendo la vida de una manera realmente extraña que en realidad no les quedaba muy bien y cortaron muchas cosas que no necesitan. He estado tratando de hacer eso un poco”.

Finalmente, Graham Coxon reiteró que la agrupación volverá cuando todos estén listos: “Eso siempre ha sido lo que pasa con Blur; lo haremos cuando realmente lo necesitemos y no por ninguna otra razón. Realmente no parece genuino volver a estar juntos y hacer conciertos p0r un poco de espontaneidad. Necesitamos tener algún tipo de enfoque sobre cómo trabajaríamos”.

Así que ni modo, habrá que ser muy pacientes al respecto. Pero en lo mientras, no olvides que el guitarrista acaba de lanzar su novela gráfica Superstate, acompañada de un soundtrack escrito y grabado por él mismo. Aquí puedes checar toda la info.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.