Este verano la ciudad de Nueva York se llenará de música y diversión con el Governors Ball Music Festival, el cual se realizará del 5 al 7 de junio en el Randall’s Island Park. En esta décima edición, contará con la participación de grupos como Tame Impala, Flume, Vampire Weekend y Stevie Nicks.

El cartel también incluye la actuación de Missy Elliott, siendo esta la primera vez en más de una década que la rapera encabeza un festival en Nueva York. Otros de los artistas que conforman el line up del festival son Miley Cyrus, H.E.R., Foals, Portugal. The Man, Alessia Cara, y más.

Los boletos se han estado vendiendo en fases, sin embargo las primeras fases, Early Bird y Advance ya son completamente sold out. La fase que se encuentra disponible es la Regular y tiene un precio de 315 dólares por día o el abono de los tres días en 710 dólares (más cargo por servicio). De igual forma cuentan con accesos VIP Luxe o Platinum.

El Governors Ball Music Festival estará festejando su décimo aniversario este 2020. A lo largo de su trayectoria ha contado con la presencia de importantes artistas de talla internacional como The Strokes, Disclosure, Kanye West, Guns N’ Roses, Beck, entre otros.

Definitivamente su próxima edición será inolvidable y la fiesta que realizarán para festejar una década de trayectoria será una de las mejores que tendrá la ciudad de Nueva York este verano.

Toda la información acerca del Governors Ball Music Festival la puedes checar dando click aquí. Y a continuación te dejamos la playlist del evento.