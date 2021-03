El r&b británico tiene mil caras a lo largo del tiempo en las que se incluye la experimentación y la electrónica. Del semillero de artistas londinenses nos llega Klein.

El debut de la cantante para este 2021 no podía ser más interesante por experimental. El single Only Ever You no abandona la onda del ambient pero por su contenido vocal y su temática de amor espiritual, la temática religiosa es una constante en Klein, se vuelve una pieza de gospel fantasmagórico.

Klein publicó en 2019 un LP titulado Lifetime, en 2020 llegó el álbum Frozen. Este Only Ever You puede ser el adelanto de un álbum en el que se mantiene el gospel fantasmagórico, el field recordinng pero se despeja un poco el noise frente a sus anteriores trabajos.