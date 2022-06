Los de Gorillaz sorprendieron hoy a sus fans con una canción en colaboración con Stephen Lee Bruner, mejor conocido como Thundercat.

Hace un par de días la agrupación animada liderada por Damon Albarn dio pistas de que una nueva era estaba por llegar. Como lo prometido es deuda, hace unos momentos a través de las plataformas de streaming se liberó un tema titulado “Cracker island“, en el cual vemos a Gorillaz asociarse con el reconocido cantante y bajista.

El track viene con unas contundentes bases de bajo y un ritmo funky, al puro estilo de Thundercat; mientras que en los lyrics vemos al combo hablar de un culto en el cielo. “Cracker island” también cuenta con la participación del hitmaker ganador del Grammy Greg Kurstin y Remi Kabaka Jr.

Vía Facebook Gorillaz

Respecto a este lanzamiento, en un comunicado 2D, vocalista principal de la banda, comentó: “Es bueno estar de vuelta. Estoy muy metido en nuestra nueva melodía, me trae recuerdos extraños y aterradores de cosas que aún no han sucedido”.

Además, todo parece indicar que este culto no sólo se trata de una melodía, ya que en redes sociales, Gorillaz también han invitado a sus fans a unirse a este colectivo nombrado The last cult, en el que el bajista Murdoc se desempeña como el “autoproclamado gran líder”. Esperamos pronto tener detalles más concretos sobre la próxima movida del grupo, pero por ahora corre a darle play a su colaboración con Thundercat.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

