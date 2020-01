A través de pequeños videos en sus redes sociales, Gorillaz anunció que están de vuelta con Song Machine, un nuevo single que al parecer lanzarán al lado de Slowthai y Slaves.

Los videos de apenas 23 segundos se ve una mano verdosa (quizás la de Murdoc) que enciende una máquina hecha de lo que parecen ser juguetes infantiles y se acciona para hacer sonar varios sintetizadores que nos recuerdan a un parque de diversiones.

En la descripción de los videos se lee “the machine has switched on”.

Aunque no sabemos si este un fragmento de una nueva canción, hay rumores que esta semana escucharemos la primera canción de este proyecto. Ya que el medio The Version anunció en Twitter que el miércoles estrenarán una nueva canción de la banda animada al lado de Slowthai y Slaves a través de BBC Radio 1.

La banda aún no a confirmado nada, pero te dejamos uno de estos fragmentos para que eches a volar tu imaginación sobre la canción.

Poco después de haber compartido estos teasers, Gorillaz también publicó el arte oficial de Song Machine, junto con el enlace para que escuches el tema de 23 segundos en todas las plataformas digitales.

El último trabajo lanzado por el cuarteto animado/proyecto alterno de Damon Albarn fue The Now Now, en 2018. También estrenaron recientemente el documental Reject False Icons, un audiovisual calificado por su creador (Denholm Hewlett) como una experiencia inmersiva en el mundo de Gorillaz .

Puedes ver el documental dividido en tres partes en su canal de YouTube.