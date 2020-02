Gorillaz anunció con un pequeño video la próxima publicación de un nuevo episodio de Song Machine, su nuevo proyecto colaborativo musical.

El video abre con la frase “up next Song Machine”, luego vemos a Murdoc, el personaje más bizarro de los cuatro, que sale de un baúl de equipo, saluda y sin más, el video se corta dejando sólo el mensaje: “Follow your nearest Song Machine”.

The machine is rumbling… 👀

Follow your nearest Song Machine now and be the first to know ⏳

👉 https://t.co/LxIgC7zkVH (snooze ya lose!) pic.twitter.com/XY5s92mJNB

— gorillaz (@gorillaz) February 17, 2020