Después de que ayer Gorillaz nos volviera locos a todos con el anuncio del estreno de su colaboración con Elton John y 6lack, la espera terminó y ya está aquí.

La canción titulada “The Pink Phantom” reúne lo mejor de los tres artistas, la voz, la melodía de piano y hasta el autotune empalman más que a la perfección. Sin duda es un tema que logró superar todas las expectativas que teníamos.

Además de que su estreno lo acompañaron por un videoclip dirigido Jamie Hewlett. En el que se le ve a 2D tocando el piano mientras canta junto con la versión animada de Elton John y 6lack obvio también hace aparición pero como un holograma.

Chécalo a continuación:

Acerca de su colaboración con Gorillaz, Elton John comentó:

Siempre he sido tan de Gorillaz, así que cuando Damon se acercó y me pidió que me involucrara fue algo que no se pensaba. La forma en que resultó la canción fue simplemente genial.