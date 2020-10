Gorephilia, la banda de Finlandia, está de vuelta y ha editado su tercer disco de larga duración, llamado In The Eye of Nothing. La versión en compact disc corre a cargo del sello estadounidense Dark Descent Records, mientras que la versión digital y el vinil estarán disponibles bajo el auspicio de los británicos Me Saco Un Ojo Records. Se trata de casi 48 minutos de Death Metal con riffs cocinados a fuego lento, aunque con un incansable doble pedal en el bombo que estabiliza todos los elementos.

TXT:: Luis Jasso

La banda tiene influencias de su país natal, como era de esperarse, pero con los años ha logrado establecer su propia identidad. El sonido es pantanoso en su concepción, pero la producción es limpia y clara. Lo suyo navega las aguas del

Death machacante, grueso, con afinación grave y con una voz gutural a la que a pesar de los denso, se le entiende sin problemas. En cada canción establecen un ambiente creado por los riffs y la acentuación de los mismos con el bajo, pero también cada una hay algún giro que la hace tener vida propia.

Los solos caen en momentos importantes y muestran un cierto afecto por la melodía.

Tres de los músicos que dan vida a Gorephilia formaron o son parte de bandas reconocidas entre los seguidores del género, como Tami Luukkonen bajista y fundador que es además ex Goretex, al igual que el cofundador, bajista y cantante Juka Aho. El baterista Kauko Kuusisisalo es también el actual baterista de …And Oceans y el único que no tiene historial es el guitarrista Pauli Gurko.

Juntos crearon este disco a pesar de la trágica pérdida de su cantante original Henri Emil Kuula, quien se suicidó en diciembre de 2018. Crudo, directo y muy bien hecho, el disco es ideal para quienes disfrutan el Death en su forma un poco más lenta (que no Doom, por supuesto), machacante y directa.