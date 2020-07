El rapero californiano, Kendrick Lamar, logró con su álbum ‘Good Kid, MAAD City‘ hacer historia, al convertirse este en el disco de rap que más tiempo ha permanecido en el Billboard 200.

El segundo álbum de Kendrick pasó las 400 semanas dentro de la lista de Billboard 200, convirtiéndose así, en el único disco de rap que consigue esta meta.

‘Good Kid, MAAD City‘ fue lanzado en octubre de 2012 y con canciones como ‘Backseat Freestyle’, ‘Poetic Justice’ y ‘Bitch, Don’t Kill My Vibe’, Kendrick Lamar logró lo que ningún rapero había conseguido antes.

Chart Data se encargó de publicar el siguiente tweet, en donde señala que el disco logró pasar las 400 semanas en la lista de álbumes de Billboard 200 en Estados Unidos, lo que lo convierte en el álbum de estudio de rap más largo en las listas norteamericanas.

.@kendricklamar's 'good kid, m.A.A.d city' has now spent 400 weeks on the Billboard 200. It’s the longest charting hip-hop studio album in history.

— chart data (@chartdata) June 29, 2020