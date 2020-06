Apenas en septiembre del año pasado Goo Goo Dolls lanzó su álbum Miracle Pills y ahora el grupo anunció que próximamente estarán lanzando una edición deluxe. Además de que compartieron el tema Just A Man.

Esta nueva versión de Miracle Pills incluirá algunas nuevas canciones, entre ellas Just A Man. La cual fue grabada en Londres el pasado mes de febrero, justo antes de que iniciaran un extenso tour por Europa.

Según mencionó John Rzeznik, este tema habla sobre la “ansiedad de existir como ser humano en el siglo XXI” y de cómo luchamos para superar las batallas de ser defectuosos en nuestra naturaleza y la impotencia que a veces nos da.

Y a través de un comunicado, escribió:

Es un llamado a enfrentarnos a los bravucones de nuestras propias mentes y las voces que nos mantienen bajo el control del miedo. El miedo y el amor, no pueden existir en el mismo espacio. Necesitamos más compasión, más empatía, y ciertamente ahora más amor, no sólo por nosotros mismos, sino aún más importante por los demás.

Otras canciones nunca antes escuchadas que se encontraran en esta nueva versión son Tonight, Together y The Right Track.

Por el momento Just A Man ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que la edición deluxe de Miracle Pills de Goo Goo Dolls será lanzada el próximo 10 de julio y ya lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Tracklist:

1. Indestructible

2. Fearless

3. Miracle Pill

4. Money, Fame & Fortune

5. Step In Line

6. Over You

7. Lights

8. Lost

9. Life’s a Message

10. Autumn Leaves

11. Think It Over

12. Tonight, Together

13. The Right Track

14. Just a Man

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.