Es un hecho que el punk-rock está de regreso y más fuerte que nunca, pero esto no podía suceder sin que los de Goldfinger pusieran de su magia.

El día de hoy la icónica agrupación oriunda de Los Ángeles, California, estrenó una edición deluxe de su disco Never look back. La colección incluye cuatro canciones nuevas co-escritas por Goldfinger y Travis Barker; además, para este material se han re-grabado tres de sus clásicos con el apoyo de artistas invitados.

Si bien el disco completo es una joyita, la nueva versión de “Here in your bedroom” es la que ha sacudido a más de un millennial, ya que se trata de una colaboración con Avril Lavigne. El resultado es un enérgico ska con tintes del pop punk que sólo la canadiense sabe hacer y su respectiva dosis de nostalgia.

El Never look back (Deluxe) de Goldfinger ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Otros nombres que aparecen en la colección de canciones son Simon Neil de Biffy Clyro y Monique Powell.

Foto de portada tomada del Instagram de los artistas.