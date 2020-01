La ceremonia de los Golden Globes sucedió sin mayores contratiempos y nos dejó un puñado de expectativas para los premios Óscar. Ya saben, ambas premiaciones están bastante ligadas y este 2020 no fue la excepción.

Los Golden Globes siempre se han considerado una premiación que plantea los posibles ganadores del Óscar y anoche, 1917 de Sam Mendes y Joaquin Phoenix hicieron historia con sus premios por mejor película y mejor actor de drama

La increíble Parasite (que aún puedes encontrar en cartelera) se llevó el premio a mejor película de habla no inglesa y Once Upon A Time In… Hollywood de Tarantino también se llevó un galardón por el mejor guión.

Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando Brad Pitt bromeó con Leonardo DiCaprio haciendo referencia a su personaje de Jack en Titanic. Claro, Internet enloqueció un poco.

A continuación la lista completa de ganadores

Golden Globes 2020

Mejor película

1917

Mejor actor de drama

Joaquin Phoenix, Joker

Mejor actriz de drama

Renée Zellweger, Judy

Mejor película (comedia o musical)

Once Upon a Time… In Hollywood

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time In… Hollywood

Mejor actor de comedia o musical

Taron Egerton, Rocketman

Mejor actriz de comedia o musical

Awkwafina, The Farewell

Mejor actriz en miniserie o película para TV

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Mejor miniserie o película para TV

Chernobyl

Mejor música original para una película

Hildur Guðnadóttir, Joker

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

Patricia Arquette, The Act

Mejor actriz de televisión (drama)

Olivia Colman, The Crown

Mejor actor de televisión (drama)

Brian Cox, Succession

Mejor director

Sam Mendes, “1917”

Mejor película de habla no inglesa

Parasite (“Parásito”)

Mejor guion

Once Upon A Time In… Hollywood

Mejor película de animación

Missing Link (“Sr. Link”)

Mejor actriz de reparto (drama)

Laura Dern, Marriage Story

Mejor serie de televisión (comedia o musical)

Fleabag

Mejor canción

(I’m Gonna) Love Me Again, Rocketman

Mejor serie de televisión (drama)

Succession

Mejor actriz de televisión (musical o comedia)

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor actor de televisión (musical o comedia)

Ramy Youssef, Ramy

Mejor actor en miniserie o película para TV

Russell Crowe, The Loudest Voice

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV

Stellan Skarsgård, Chernobyl

Imagen de portada vía Getty Images