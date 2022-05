Derwin Schlecker está de vuelta de una hemorragia cerebral y lo celebra con un nuevo tema de su alias más conocido que es el de Gold Panda y al mismo tiempo celebra a la vida desde su propio título “I’ve Felt Better (Than I Do Now)” y que es una nueva incursión en esa electrónica de crestas y valles que tanto le gusta.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Esta pieza surgió cuando su hija tenía dos años y él entró a los 41 años teniendo que superar diferentes problemas de índole físico y psicológico -la depresión ha golpeado a muchísimo-, por fortuna está de vuelta tras de que su anterior álbum ya tiene tiempo, Good Luck And Do Your Best, que apareció en 2016.

Al menos hace 3 años que el músico inglés editó el sencillo “Transactional Relationship”, el último antecedente como Gold Panda; mismo tiempo en que vio la luz Jag Trax, el disco que publicó bajo el apelativo de DJ Jenifa.

Por fortuna, Derwin está recuperado y concentrado en la llegada del álbum completo -todavía sin nombre- que llegará en algún momento del año.

