Amazon Studios ha confirmado que ya se encuentra trabajando en una serie live-action basada en el famoso videojuego God of war.

La serie, como ya muchos se imaginarán, se centrará en el protagonista de la franquicia Kratos, quien cuelga sus armas para siempre en el reino nórdico de Midgard después de exiliarse de su pasado en la antigua Grecia. Tras la muerte de su esposa, Kratos se embarca en un viaje con su hijo para cumplir su último deseo esparciendo sus cenizas desde el pico más alto. Aunque en el camino, tendrá que luchar contra nuevos dioses y monstruos para salvar el mundo.

Según se reveló, el live-action de God of war será coproducido por Sony Pictures Television y Amazon Studios en asociación con PlayStation Productions, con Rafe Judkins (The Wheel of Time) como showrunner y productor ejecutivo. Mark Fergus y Hawk Ostby (Iron Man, Children of Men) están a bordo como escritores y productores ejecutivos.

Si bien aún no hay fecha de estreno, es un hecho que la serie se lanzará a través de Amazon Prime Video en más de 240 países. Esperamos pronto tener nuevos detalles.