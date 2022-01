No es nuevo para ti el concepto #GlobalSounds; una serie musical en línea presentada por John Kennedy, de Radio X, del Reino Unido. #GlobalSounds lleva ya varios episodios dando el rol por el mundo, conociendo a artistas, proyectando su música gracias a presentaciones en vivo y entrevistas. Cada entrega funciona como una postal y la travesía incluye a la Ciudad de México, Nueva York, Sevilla, Londres, Gotemburgo, Pekín, Seúl y Melbourne. En esta ocasión especial Liverpool toma su turno de la mano de la banda Rats.

#GlobalSounds tiene como objetivo visitar las capitales musicales del planeta para encontrarse con sus protagonistas gracias a actuaciones en directo. Esta vez es el momento de Liverpool. ¿Quién no ha escuchado a The Beatles, Echo and The Bunnymen o The Coral? Bandas que a lo largo de décadas le han dado una reputación intachable al puerto inglés. Tal es el caso de Rats, quienes se expresan verbal y musicalmente para #GlobalSounds desde The Cavern, el tugurio que albergara alguna vez a John, Paul, George y Ringo.

Gaffa está la mando #GlobalSounds con el auxilio de Westside Music Sweden, el New Colossus Festival, This Feeling, Monkey Week, Music Dish China, Flipped Coin Music, Cherry Bar y, obvio, Marvin. No pierdas de vista las redes de nuestros colegas pues falta mucho por mostrar.

Te dejamos con #GlobalSounds y su paso por Liverpool, con la música de Rats como acompañante: