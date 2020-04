Fanático declarado de Elvis Presley, Glenn Danzig ha trabajo durante cinco años en un álbum de covers al rey del rock and roll. Danzig Sing Elvis, es el nombre del nuevo álbum del fundador de Misfits y que verá la luz el próximo 24 de abril.

Danzig planea presentar en vivo el disco hacia finales de este 2020 en un evento íntimo en Las Vegas, muy al estilo de los shows de Elvis en la ciudad del pecado. Mientras tanto Danzing nos presenta “One Night” como un adelanto de este material.

“One Night” mantiene ese sonido blusero de la versión original grabada en 1957 para la película Loving You, esterilizada por el rey. La voz de Danzig le da más fuerza y hace más robusta la canción. El reverb súper cargado nos regala un toque delicadamente retro.

Para esta aventura, además de las voces, Danzig se hizo cargo de las baterías. Con excepción de “Fever”, donde echó mano del baterista Joey Castillo. Tommy Victor grabó todas las guitarras y bajos que escuchamos a lo largo del álbum.

Aunque originalmente fue pensado como un EP, Danzig Sing Elvis incluirá catorce versiones de las canciones favoritas de Danzig. “Always On My Mind”, “Baby, Let’s Play House” o “Lonely Blue Boy” son algunos de los temas que podremos escuchar en este álbum tributo.

Este es el tracklist completo de Danzig Sing Elvis:

1. “Is It So Strange”

2. “One Night”

3. “Lonely Blue Boy”

4. “First In Line”

5. “Baby Let’s Play House”

6. “Loveceaft Me”

7. “Pocket Full of Rainbows”

8. “Fever”

9. “When It Rains It Really Pours”

10. “Always On My Mind”

11. “Loving Arms”

12. “Like A Baby”

13. “Girl Of My Best Friend”

14. “Young And Beautiful”