Marie Ulven o mejor conocida como Girl In Red presentó ya el video oficial para su más reciente sencillo “Two Queens In A King-Sized Bed”.

Este nuevo y mágico audiovisual fue dirigido por Niels Windfeldt e inspirado totalmente en los lyrics y título de la canción. En él se muestra a Marie y a su pareja recostadas en una cama mientras flotan mar adentro, hasta que finalmente llegan a la orilla mientras un bello atardecer las acompaña.

“Two Queens In A King-Sized Bed” fue el sencillo navideño que Girl In Red nos regaló para disfrutar de estas épocas. Sin embargo, en entrevista con NME, la cantante reveló que para el video quería hacer algo que saliera del típico estereotipo navideño e incorporar un elemento más adecuado a su estilo.

“La melodía y el tema del piano también siempre se sintieron muy navideños. Se lo envié a mi abuelo y dijo: ‘¡oh esto es lo mejor que has hecho, jovencita! Deberías de publicarlo como otra persona o hacer tu nombre al revés o algo así’”, comentó sobre la canción Marie.

Y agregó: “Yo estaba como ‘perra, no voy a publicar esto bajo el nombre de otro artista, he estado allí, he hecho eso’. Cuando mi abuelo dijo eso, supe que necesitaba algún tipo de ambiente navideño.”

Te dejamos a continuación el video oficial de “Two Queens In A King-Sized Bed” de Girl In Red. E igual ya puedes encontrar la canción en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.