Marie Ulven, o mejor conocida como Girl In Red, ha compartido un nuevo y revelador mini-documental en colaboración con Spotify.

El clip, que tiene una duración de casi 12 minutos, es un íntimo vistazo hacia Ulven, no sólo como artista sino también como persona. Este fue grabado en su casa de la infancia en Horten, Noruega, además de que combina algunas imágenes de archivo de sus presentaciones en vivo.

A lo largo del mini-documental Girl In Red muestra algunos de sus objetos más curiosos, a la vez que habla un poco de su vida personal, su trayectoria musical y los sueños y metas tan grandes que tiene, contando también con la presencia de su mamá y su mejor amigo.

El video viene musicalizado con el más reciente sencillo de la joven cantante, “Serotonin”, el cual fue producido por el hermano y colaborador de Billie Eilish, Finneas, y formará parte de su nuevo material discográfico, If I Could Make It Go Quiet.

Y hablando de este nuevo álbum, hace un tiempo, Girl In Red comentó: “If I Could Make It Go Quiet es un intento de aprender cómo es ser humano; lidiar con las partes más aterradoras de mí misma; vivir con el dolor de saber que sólo soy carne y huesos; estar enojada, rota e implacable y aún así poder llevar mi corazón en la manga.”

Te dejamos a continuación el mini-documental y no olvides que su disco debut llegará este 30 de abril pero ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.