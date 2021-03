Girl In Red anda de estreno con “Serotonin”, tema que forma parte de su disco debut y el cual fue producido por el hermano y colaborador de Billie Eilish, Finneas.

Esta nueva canción presenta el sonido bedroom indie que tanto ha caracterizado a la cantante, combinado con una producción art-pop al puro estilo de Finneas. Mientras que en su letra, Girl In Red aka Marie Ulven, retrata una vívida imagen de su forma de pensar.

“Serotonin” es uno de los primeros sencillos que Marie nos comparte de su tan esperado disco debut titulado If I Could Make It Go Quiet. Previamente ya también había estrenado los sencillos “Rue” y “Midnight Love”.

Hablando sobre el nuevo álbum, Girl In Red comentó: “If I Could Make It Go Quiet es un intento de aprender cómo es ser humano; lidiar con las partes más aterradoras de mí misma; vivir con el dolor de saber que sólo soy carne y huesos; estar enojada, rota e implacable y aún así poder llevar mi corazón en la manga.”

“Estoy arrojando luz sobre las partes más oscuras de mi mente y estoy dejando entrar a todos. If I Could Make It Go Quiet es simplemente yo tratando de entender qué demonios está pasando”, agregó.

“Serotonin” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que el álbum llegará el 30 de abril y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tracklist:

1. Serotonin

2. Did You Come?

3. Body And Mind

4. hornylovesickmess

5. midnight love

6. You Stupid Bitch

7. Rue

8. Apartment 402

9. .

10. I’ll Call You Mine

11. it would feel like this

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.