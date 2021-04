Girl In Red ha compartido una nueva canción llamada “You stupid bitch“, segundo adelanto de su disco debut If i could make it go quiet.

Junto con la publicación de la canción la artista dio más detalles acerca de este sencillo y como nació gracias a una complicada relación de amistad que tuvo con una persona en su momento; la explicación fue la siguiente: “Hay una línea de esta película que me encanta, Las ventajas de ser invisible, que dice:” Aceptamos el amor que creemos que merecemos “.

“Es una línea muy desgarradora, pero es realmente lo que estaba experimentando en esta situación, donde siempre estaba ahí para esta persona a la que le rompían el corazón, y yo simplemente venía corriendo”, continuo la artista.

“Dejaría todo solo para estar ahí para ellos. Esa persona nunca me vería como algo más que un amigo, aunque siento que podría haberla hecho tan feliz”, finalizó la cantante. Además, Marie aprovecho para contar más sobre el futuro lanzamiento de su disco:

“If i could make it go quiet es un intento de aprender cómo es ser humano; lidiar con las partes más aterradoras de mí mismo; vivir con el dolor de saber que soy solo carne y huesos; estar enojado, quebrantado e implacable, pero aún así poder llevar mi corazón en la manga. Estoy arrojando luz sobre las partes más oscuras de mi mente y estoy dejando entrar a todos. ‘Si pudiera hacer que todo se calme’ es simplemente tratando de entender qué diablos está pasando”.

Crédito foto de portada: Instagram Girl In Red