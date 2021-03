Girl In Red por fin ha compartido más detalles acerca de su disco debut, dándonos un nuevo adelanto el 3 de marzo con “Serotonin”, sencillo producido por Finneas.

A través de sus redes sociales la cantante oriunda de Noruega dio el anuncio oficial de que su primer material de larga duración se estrenará el 30 de abril, bajo el nombre de If I Could Make It Go Quiet y que estuvo, en parte bajo la producción de Finneas, hermano de Billie Eilish.

Desde hace algunos años Marie Ulven, aka Girl In Red nos ha deslumbrado con grandes sencillos y EP’s , logrando fama mundial y un gran numero de seguidores que desde hace mucho tiempo esperan escuchar un disco completo de la artista.

Esta nueva canción que llegará en unos días seria el tercer vistazo de este próximo disco, habiendo lanzado previamente en diciembre del año pasado dos canciones nuevas, como “Rue” y “Midnight Love”. Con lo que se empezó a sospechar que un nuevo álbum o EP estaba en camino.

En una entrevista con NME, Girl In Red dijo lo siguiente sobre el sonido de este material: “Es coherente y toco mucho el piano además de la guitarra. No soy un buen pianista, pero me gusta. Puedes escuchar que ha estado muy presente en mi vida”.

Crédito foto de portada: Instagram Girl In Red