No lo puedes negar, el anime está viviendo en su mejor momento. Ser otaku está de moda y Netflix alimenta nuestros corazones con nuevas series. Ahora es el turno de Ghost In The Shell: SAC_2045, quién ha estrenado su primer tráiler.

Sabemos que al leer el nombre “Netflix” la duda recorre nuestras mentes, pero tranquilos ya que por lo que pudimos ver en este primer adelanto de la serie. podemos estar seguros de que no nos decepcionaremos como con Saint Seiya: Knights Of Zodiac.

Esta nueva serie está basada en la obra de Shiro Masamune de 1989. Ghost In The Shell: SAC_2045, se convierte en una secuela directa de Ghost in the Shell: STAND ALONE COMPLEX la cual vió la luz en 2002. Todo esto con una animación 3D en combinación con CGI.

Sí, al escuchar esto te puede recordar a esa trágica, decepcionante, mediocre y antes mencionada Saint Seiya, que en ocasiones la animación se veía tan infantil que era como estar viendo un episodio de los Backyardigans. Afortunadamente no es el caso de esta nueva serie, ya que te aseguramos que la animación se ve bastante madura.

Esta es la sinopsis de la serie:

“En el año 2045, el mundo entró en una ‘Guerra Sostenible’ sistemática. Contratados como una unidad mercenaria, los ex miembros de la élite de la Sección 9 de Japón se enfrentan con la repentina aparición de ‘Post-Humano’, un ser con una tremenda inteligencia y capacidades físicas”.

Ghost In The Shell: SAC_2045 se estrenará en abril y está dirigida por Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki.