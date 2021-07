Ghölem es una banda mexicana de death metal clásico con tres demos y un larga duración, Matter without form, body without soul (2017.) Es un grupo intenso, con carácter y más de 20 años en la escena, aunque por diversas razones no ha establecido su legado en una mayor cantidad de lanzamientos. Para ponerlo en términos más coloquiales: se tardó 17 años en sacar un disco; aunque se sugiere que, con un poco de suerte, para 2022 podría llegar algo más.

TXT:: Luis Jasso

Actualmente la banda promueve un video-sencillo, “Red horizon”, tema que viene en el LP ya mencionado y que muestra una alineación con Alexis Aguilar (Cenotaph, Disangelium, Sanguínea, Tenderizer, ex Calvaria) en el bajo, Claudio Zilleruelo en la voz, Gerónimo Najar y Paco Cienfuegos en las guitarras y Enrique “Kano” Rangel (Opvs Nigrum) en la batería.

La veteranía de la banda se nota en su música, compacta y brutal. El death que entregan tiene sus complejidades pero no tanto como para agregarle algún calificativo extra como technical, progressive o melodic; estamos ante una banda de death “en tu cara”, de esas que simplemente atacan los sentidos.

Es quizás una de esas raras ocasiones en que la descripción encontrada en su Bandcamp define muy certeramente la música: “Nada de modas, simplemente secciones complejas, riffs brutales de guitarra, un bajo provocador y guturales sacadas del holocausto”. Y la rola en cuestión lo demuestra; es el tipo de banda que puede hablar sin problema del color de la burra porque tiene su pelaje en las manos.

El disco es altamente recomendable y la banda es una de esas a las que, ¿por qué no?, se vale reclamarles que sólo tengan un disco.