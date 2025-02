Ghais Guevara: ¿Quién es ese tipo que estuvo en el Super Bowl con Kendrick Lamar?

Vaya que es un excelente momento para él, pues justo después del lanzamiento de su nuevo álbum, Goyard Ibn said, el rapero y activista Ghais Guevara sonó fuerte al inicio del show del medio tiempo del Super Bowl LIX con su canción “The old guard is dead”, esto como intro al gran espectáculo que nos dio Kendrick Lamar el pasado domingo.

TXT:: Mariana Velasco

Y es que sabemos que este medio tiempo no fue como cualquier otro; estuvo cargado de mensajes, significados y protesta, por lo que la inclusión de la música de Ghais no fue casualidad. El lirismo de Guevara resulta poético, pues desde sus comienzos en la industria ha usado su arte como un medio para expresar las perspectivas sociales y preocupaciones de la gente de a pie. Con el objetivo de transmitir mensajes sociopolíticos, busca resonar con el público a un nivel más profundo y se ha hecho conocido por su audaz expresión de ideologías comunistas y geopolíticas en sus letras.

Después de haber sido escuchado masivamente, muchos ahora se preguntan: ¿quién es Ghais? Mientras, sus fans de antaño sienten la necesidad de aclarar que ellos ya lo seguían desde antes del Super Bowl. El rapero habló a través de sus redes sobre aquel momento en la cancha: “Sí, ese era yo. No pude decir nada antes de que sucediera, pero es algo súper cool y agradezco el apoyo de todos los que fueron parte”. Además, el músico aseguró que el hecho de que sea seguidor de los Philadelphia Eagles (el equipo de su ciudad natal) volvió este hecho aún más especial para él.

Como se dijo, apenas a finales de enero Ghais lanzó su nuevo álbum Goyard Ibn said, una pieza conceptual en el que Goyard funge como un antihéroe ficticio. Ahí, el oyente se somete a una mirada antológica sobre los deseos y las caídas de un rapero exitoso y la explotación de la experiencia negra en la que las presiones y tragedias implacables nunca se detienen: pobreza, crimen, muerte, éxito, fama, fortuna y más. No se pierdan este disco y síganle la pista a Guevara, quien sin duda ha llegado para hacer ruido como parte de una nueva generación de raperos de lengua afilada.

