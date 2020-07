Ayer Gerard Way nos emocionó anunciando que estaba por lanzar un nuevo sencillo. Y como lo prometido es deuda, hoy el cantante de My Chemical Romance compartió su nueva canción solista, Here Comes The End.

El tema fue creado específicamente para la segunda temporada de The Umbrella Academy, la cual llegará a Netflix el próximo 31 de julio. Y sobre este, Way comentó:

En realidad yo estuve inspirado a escribir esta canción mientras grabábamos la temporada uno de The Umbrella Academy. Para el momento en que la terminé, 2020 estaba en pleno apogeo, el mundo había tomado un profundo giro y la canción se terminó en una nueva realidad surrealista.

Here Comes The End viene bajo un mismo sonido e inspiración que tuvo Gerard Way en su álbum solista lanzado en 2014, Hesitant Alien. Además de que esta canción es una colaboración con la cantante y compositora Judith Hill, quien también ha trabajado con grandes artistas como Michael Jackson y Stevie Wonder.

Escúchala a continuación:

Esta es la primera música solista que el cantante lanza en este 2020, ya que en abril había compartido algunos demos en su cuenta de SoundCloud, pero nada había sido oficial. Mientras que con My Chemical Romance, recientemente anunció que las fechas de su tour para este 2020 han sido pospuestas hasta el siguiente año.

Here Comes The End ya también se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. E igual te dejamos acá el tráiler de The Umbrella Academy 2:

Créditos foto de portada: BBC.