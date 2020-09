Gerard Way de My Chemical Romance entabló una conversación con Jim Adkins de Jimmy Eat World en un nuevo episodio del podcast “Pass-Through Frequencies”.

En el podcast, la pareja habló sobre la cuarentena, el proceso creativo y la composición de canciones. La descripción del episodio dice: “Gerard y Jim hablan de tomar decisiones intencionales para evitar que las expectativas te hagan perder la cabeza”.

El camino también se abrió sobre la forma en que el proceso de composición de canciones de My Chemical Romance se desarrolló a lo largo de los años, su trabajo en la música, los cómics y cómo su visión del éxito ha cambiado a lo largo de los años.

Hablando de esto último, Way explicó: “Una de las cosas que noté a medida que pasan los años y cuanto más tiempo soy creativo y hago cosas diferentes, realmente comienzo a interesarme en el oficio en sí y en el disfrute del mismo. Se vuelve más sobre la artesanía que sobre el éxito de su comunicación o el éxito de su aceptación pública.

“…realmente disfruto el arte de hacer comics y explorar cosas con la música y escribir música.”

Continuó diciendo que: “Eso se ha vuelto más importante para mí a medida que envejezco. Se ha vuelto menos sobre ‘¿Qué va a pensar la gente sobre esto?’ o, ‘¿Será un éxito?’ o ‘¿Será un gran éxito?'”

En otra parte de la entrevista, Way hablo sobre los días de la música antigua de My Chemical Romance.

Way añadió: “Nos entusiasmábamos con ciertas cosas en términos de lo que pensábamos que iba a ser algo que se comunicaba con mucho éxito o al menos algo que le gustaba a la gente.

“Nunca pensamos en términos de éxitos de radio o algo así”.

En julio, Gerard Way, lanzó “Here Comes The End”, que apareció en el tráiler de la segunda temporada de “The Umbrella Academy”, la adaptación de Netflix de su serie de cómics.