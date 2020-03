¡Georgia ya tiene su propia Spotify Singles Session! Y para ello no escatimó en sorpresas pues hizo un increíble cover a Billie Eilish.

A inicios de año, Georgia nos sorprendió con su segundo álbum de estudio Seeking Thrills (2020), mismo que incluimos en nuestra lista de recomendaciones. En esta ocasión, la cantante británica no se detuvo a pensar su zona de confort y se unió a la London Electric Orchestra para darle un giro a los temas About Work The Dancefloor de su más reciente material y a everything i wanted de la ganadora a Mejor Artista Nuevo de los premios Grammy de este año, Billie Eilish.

Ambas canciones fueron grabadas en los legendarios estudios Abbey Road. Te dejamos un fragmento de algunos momentos de este trabajo.

Este cover es muestra de que un artista con la personalidad de su música clara puede hacer un digno homenaje a una canción ya por sí misma grandiosa. Esta versión de everything i wanted suena emotiva y con mucha fuerza synth popera.

Pero esta no es la primera vez que vemos a Georgia Barnes, nombre completo de la cantante, salirse con la suya al reinterpretar la música de otros artistas. Anteriormente, durante una visita a la BBC Live Lounge, cantó junto al House Gospel Choir la canción Panini del rapero estadounidense Lil Nas X, en una versión más pulcra y sofisticada.

Ya puedes encontrar la Spotify Singles Session de Georgia en la plataforma de streaming.