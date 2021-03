El actor y comediante George Segal, conocido por su papel en The Goldbergs y Who’s Afraid Of Virginia Woolf?, ha fallecido a los 87 años, según anunció su familia.

“La familia está devastada de anunciar que esta mañana George Segal falleció debido a complicaciones de una cirugía bypass”, dijo la viuda del actor, Sonia Segal, en un comunicado obtenido por The Guardian.

Tras la terrible noticia, las redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones honrando la memoria de Segal, comenzando por el creador de The Goldbergs, Adam Goldberg, quien en Twitter escribió: “Hoy perdimos a una leyenda. Fue un verdadero honor estar en una pequeña parte del grandioso legado de George Segal.”

The Goldbergs está basada en la infancia de Adam, teniendo a George interpretando el papel de su abuelo. “Por puro destino, terminé eligiendo a la persona perfecta para interpretar a Pops. Al igual que mi abuelo, George era un niño de corazón con una mágica chispa”, agregó.

De igual forma, la legendaria actriz Barbra Streisand escribió un mensaje lamentando la muerte del actor. “Lamento mucho escuchar sobre la muerte de George Segal. Nos divertimos mucho haciendo Owl and The Pussycat. Que descanse en paz”, escribió.

Por su parte, el director de Suicide Squad, James Gunn, enlistó algunos de sus filmes favoritos de Segal, entre los que se encuentra California Split, The Hot Rock, Blume In Love, A Touch Of Class y por supuesto, Who’s Afraid Of Virginia Woolf?

Foto de portada tomada del Facebook de The Goldbergs.