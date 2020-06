El autor de la aclamada serie Game Of Thrones, George R.R. Martin reveló más detalles de su próximo libro Winds Of Winter, el cual se espera vea luz en 2021.

A través de un post en su sitio web, Martin explicó que durante sus días en aislamiento por la pandemia se ha dedicado a escribir. Pero que de igual forma en este periodo ha desarrollado la llamada “fiebre de cabaña”.

Y en el mensaje, comenta:

Ayer terminé un nuevo capítulo, otro hace tres días y otro más la semana pasada. Pero no, esto no significa que el libro estará terminado mañana o publicado la próxima semana. Va a ser un libro enorme y todavía tengo un largo camino por recorrer. […] Tengo días malos, que me deprimen, y días buenos, que me animan, pero en general estoy satisfecho con la forma en que van las cosas.