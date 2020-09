George R.R. Martin declaró recientemente que el personaje de Rickon Stark, interpretado por el joven actor irlandés Art Parkinson, casi queda fuera de la exitosa serie “Games of Thrones”.

En las páginas del libro “Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series”, escrito por el periodista de Entertainment Weekly James Hibberd, en donde se entrevista a los principales creativos del programa a lo largo de los años, el novelista explicó: “Lo más loco fue cuando D.B. Weiss y David Benioff me llamaron y me dijeron que pensaban eliminar a Rickon, el menor de los niños de Stark, porque no era lo suficientemente importante en el primer libro. Les dije que tenía grandes planes para él, y se lo quedaron”.

Después de un primer piloto rechazado la serie “Game of Thrones” finalmente obtuvo luz verde por parte de HBO en 2010. El personaje Rickon Stark, el último hijo de Eddar y Catelyn Stark pero también primo de Jon Snow, aparece repetidamente en la serie en las temporadas 1, 2, 3 y 6. En esta última, Rickon, que fue visto a menudo acompañado por su lobo gigante huargo de nombre “peludo”, hasta que es asesinado por Ramsay durante La Batalla de los Bastardos.