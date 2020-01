No cabe duda que uno de los personajes más tiernos y hermosos de Star Wars es Baby Yoda. Ahora, el creador de toda la franquicia, George Lucas ha conocido en persona a este pequeñín verde.

Las grabaciones para The Mandalorian 2 ya comenzaron y el creador de todo este universo, George Lucas, decidió visitar el set, llevándose una increíble y tierna sorpresa.

“El Niño” como le dicen dentro de la serie, pero que internet se encargó de bautizar como Baby Yoda, es uno de los personajes más tiernos que ha tenido la franquicia. Ahora, George Lucas no perdió la oportunidad y aprovechando que se encontraba de visita en el set, decidió tomarse una foto junto al bebé.

Como muchos de ustedes sabrán, Baby Yoda no está hecho del todo en CGI, se decidió añadir una marioneta del pequeño para darle más impacto y realismo a la serie. Como dato curioso, la marioneta de Baby Yoda está valuada en $5 millones de dólares.

Fue Jon Favreau, creador y productor de la serie, quién capturó el bello momento en el que George Lucas posa junto a Baby Yoda, como si se tratara de un padre que acaba de ver a su bebé después de nacer.

Hasta ahora no se saben detalles sobre la segunda temporada de The Mandalorian, Favreau confirmó que esta se estrenaría en Disney Plus el segundo semestre de este año. Además de mencionar posibles cameos con personajes de la saga Skywalker.