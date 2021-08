Ya pasaron 50 años desde el lanzamiento de All things must pass, el tercer álbum de estudio del ex Beatle George Harrison. Como parte del festejo, una edición especial ha sido lanzada desde hace días, pero ahora una nueva portada de este disco ha sido liberada.

El 6 de agosto fue compartido un box set único en su tipo, el cual se compone de canciones nunca antes reveladas, grabaciones de sesiones que no fueron publicadas mientras George vivía; sus borradores, fotos del artista, algunos libros con recortes en su interior y más elementos.

Este disco fue publicado en 1970 y su portada es inconfundible, pues solamente consta de George sentado sobre un banco en medio de un bosque rodeado por 4 gnomos pequeños, los cuales parecen que están disfrutando mucho de su estadía en el pasto mientras observan al compositor inglés. Ahora, 50 años después, esta portada fue re imaginada.

La nueva carátula ahora está compuesta por un banco similar al usado por George en la portada original y unas botas de pesca similares a las usadas ese día por el artista. Es clara la ausencia de Harrison al centro de la foto, pero lo que rodea al banco y las botas esta de admirarse, pues los gnomos dejaron de ser seres diminutos y ahora están enormes.

La instalación fue hecha por Ruth Davis, una artista floral que creó mancuerna con Olivia, la viuda de George y su hijo Dhani; quienes subieron a Youtube un video que narra y enseña el proceso de creación de esta nueva portada. Según dice Davis, querían recrear la historia de este disco pero de una manera divertida y conmovedora: “Sabíamos que queríamos recrear la portada del álbum, pero también nos encantó la idea de tener algunos gnomos traviesos vagando por Londres”.

Crédito foto de portada: Instagram George Harrison