La revista Generación presenta su número ‘Música del malestar’

La revista Generación es una de las publicaciones independientes más longevas que han existido en México. Sin extraviar su discurso disidente a lo largo de ya varias décadas de historia, hoy día dedica su número más reciente a la Música del malestar. El fin: saber si nos encontramos, como desde hace décadas se vaticinó, ante el fin de la era en la que la música era sinónimo de rebeldía.

Bajo el nombre de Música del malestar. Comunidades rebeldes, la edición 162 de Generación congrega lo mismo reggaetón, K pop, corrido tumbado, post-punk y cumbia, que rock & roll, rap y etno rock con un particular acento en los feminismos musicales. Se trata de leer y cuestionarse, de hojear y ponerse crítico con ciertos géneros musicales como sustento. ¿Ante qué se está rebelando el sonido, frente a qué se está generando cierta resistencia? Un ejercicio necesario, como apunta Emiliano Escoto en la presentación del número.

Entre las firmas del ejemplar se encuentran nombres como el de Jessy bulbo, José Agustín Ramírez, Rogelio Garza, Aline Gutiérrez Morales, Alejandro González Castillo, Pepe Mogt, Karina Cabrera, Julián Woodside, Nancy Niño Feo o Carlos Velázquez, entre otros muchos. Se trata de una edición que de algún modo da seguimiento a un número especial lanzado a mediados de los años noventa por la misma Generación, uno donde se lanzaba una pregunta que entonces incomodaba: ¿el rock había sido domesticado?

Música del malestar. Comunidades rebeldes se presenta el 30 de mayo en el Multiforo Cultural Alicia (Eligio Ancon 145, Santa María La Rivera, CDMX). La entrada es libre y además de la presentación oficial de la revista (con Merarit Viera, Olivia Domínguez, Nacho Pineda y Alejandro González Castillo, bajo la moderación de Emiliano Escoto) la música en directo correrá a cargo de Electric Shit, Los Cuatrocientos Conejos Ebrios y Ferales.

