Generación Espontánea celebra sus 19 años

La mítica antibanda de impro conocida como La Generación Espontánea, GE, llega a la mayoría de edad y sigue causando disturbios.

La ya considerada leyenda de la historia de la música impro en México, una antibanda que persiste y resiste. Con una producción de 4 discos y más de ciento y tantas presentaciones en la que ha colaborado con artistas de todas las disciplinas y antidisciplinas posibles la Generación Espontánea, GE celebra su aniversario con un evento titulado Disturbios en el Geriátrico que tendrá como invitados a : Amanda Irarrázabal, contrabajo y Jacob Wick en la trompeta.

La Generación Espontánea se presenta con: Wilfrido Terrazas, flauta, Natalia Pérez Turner, cello, Darío Bernal Villegas, batería, Misha Marks, latarra y bombardino, Sarmen Almond, voz, Ramón del Buey, clarinete bajo, Alexander Bruck, viola, Fernando Vigueras, guitarra, Carlos Alegre, violín.

“Son la banda más persistente en la historia de la improvisación libre en México, y por esa pura razón son un caso importante e interesante, porque la improvisación es un proyecto que por su misma esencia se supone no puede durar mucho, porque para ser improvisación de verdad tiene que estructurarse como una memoria sin pasado, y ¿cómo puede haber memoria sin pasado entre artistas con toda una vida colaborando? Es claramente un contrasentido, y al mismo tiempo es innegable que cada vez que suenan es distinto… La Generación Espontánea nunca tuvo aspiraciones, ambiciones profesionales, pero justamente por esta razón y entonces cómo se le llama a la persistencia de una batalla perdida desde el principio, una gloria sin laureles ni canción, un reconocimiento sin legitimidad, una fama célebremente desconocida.” Erick Diego.



El tokin de la Generación Espontánea GE Disturbios en el Geriátrico se llevara acabo el próximo viernes 22 de agosto a las 20:00 hrs en el Cuarto Piso, Serapio Rendón 8, San Rafael, Ciudad de México.

Fotos por Manuel Enríquez