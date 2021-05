Gene Simmons, el legendario líder de Kiss habló en una entrevista sobre su primer acercamiento con otro músico igual de importante para el mundo de la música, Angus Young.

Simmons recuerda que esto ocurrió poco antes de que ambas bandas se fueran de tour en la época de 1970, según lo contado a la revista australiana Triple m las cosas ocurrieron así: “Los vi tocar en un club realmente pequeño en Los Ángeles. Yo estaba allí, y todo lo que recuerdo es estar tan cerca del escenario”.

“Estaba Angus simplemente corriendo por el escenario, sin posar, simplemente sintiéndolo, como alguien en trance o algo así. Dije: ‘Ese tipo es rock and roll, ese tipo es real’ “. Continuó describiendo su conversación con Young entre bastidores. “Nunca lo olvidaré, no tenía dientes frontales. Supongo que en ese momento no podían pagarlo”.

“Nunca lo olvidaré, Angus pidió una salchicha en lugar de un hot dog y remolacha”, continuó Simmons. Angus tomó el perrito caliente sin el panecillo y comenzó a morderlo a los lados de la boca porque le faltaban los dos dientes frontales.”

Para finalizar con este recuerdo de hace más de 40 años Gene dijo: “Y entonces le dije a Angus– todavía puedo recordar la mayor parte de la conversación – “Ustedes son geniales. Voy a hacer algunas llamadas. Vas a salir de gira con nosotros”.

Crédito foto de portada: Instagram Kiss / ACDC