Garbage está de vuelta con el estreno de “No gods no masters”, canción que formará parte de su próximo material discográfico.

Hablando sobre el significado de este nuevo sencillo infestado de sintetizadores, Shirley Manson, vocalista de la banda, explicó que se trata de “reimaginar nuestra sociedad para el futuro, para nuestros hijos y no cometer los mismos errores una y otra vez y permitir que la codicia corrompa nuestro pensamiento”.

“Traté de darle sentido al mundo. Estaba tratando de darle sentido a la izquierda y a la derecha, literalmente”, dijo. “¿Por qué algunas personas votan a la derecha? ¿Por qué algunas personas votan a la izquierda? Y todo eso proviene de una preocupación por nosotros mismos, por nuestros amigos, por nuestras familias, en última instancia, por nuestros bebés.”

“No gods no masters” es el segundo adelanto que Garbage comparte de su nuevo álbum de estudio y también el que le da nombre al disco. Hace un mes ya habían estrenado el sencillo “The man who rule the world”.

Éste nuevo álbum fue producido por Billy Bush y, según revelaron, en él veremos a la agrupación profundizar en temas como el capitalismo, la lujuria, la pérdida y el dolor. “Era nuestra forma de tratar de dar sentido a lo jodidamente loco que es el mundo y el asombroso caos en el que nos encontramos. Es el disco que sentimos que teníamos que hacer en este momento”, dijo Manson.

Te dejamos a continuación el video de “No gods no masters” y el álbum ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de Garbage.