Game of Thrones tendrá una precuela de nombre de House of Dragon. Esta noticia llegó nosotros el año pasado y en ese entonces, todos los fans supusimos que veríamos la primer temporada de esta nueva serie de HBO a más tardar en 2021.

Bueno, te tenemos una pésima noticia. La serie que contará la historia de la Casa Targaryen se retrasó y te hará sumamente infeliz saber el tiempo que tendrás que esperar para verla. Ryan Condal y Miguel Sapochnik han decidido tomarse su tiempo para contar la mejor historia posible.

Esto se agradece después del decepcionante (por decir lo menos) final de Game of Thrones. Lo que no nos gusta es que House of Dragon llegará a nuestras pantallas hasta el año 2022. Así es, tendremos que esperar un par de años para ser parte de esta aventura.

House of Dragon sucederá 8 mil años antes de los sucesos de GoT y estará basado en el libro Fire and Blood de George R.R. Martin. En esta historia descubriremos los orígenes de la Casa Targaryen, los ancestros de Daenerys.

Al menos ahora sabemos que la espera será larga. Según varias fuentes, la nueva serie mostrará diferentes idiomas y también la mitología de Westeros. Esperemos que el resultado final valga la espera y nos vuelva a enamorar de GoT.