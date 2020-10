Game Of Thrones, tendrá una serie precuela, House Of The Dragon, y se ha confirmado su locación principal para la historia.

El show, que será protagonizado por Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen, se desarrollará unos 300 años antes de los eventos de la serie de HBO.

House of the Dragon se rodará en los aclamados Leavesden Studios de Watford, trasladándose desde Belfast, Irlanda del Norte, donde la mayor parte de Game of Thrones se rodó en la última década.

Aún no se han confirmado más localizaciones de rodaje, pero la producción comenzará en 2021, con vistas a una fecha de lanzamiento en 2022.

El espectáculo se basará en la novela Fire & Blood del autor de Game of Thrones, George R.R. Martin, que traza un mapa del ascenso de House Targaryen 300 años antes de que Daenerys (Emilia Clarke) empiece a luchar por el trono.

El Rey Viserys es descrito en los libros de Martin como “un hombre cálido, amable y decente” que aspira a tomar el trono “para llevar adelante el legado de su abuelo”.

Una descripción de la serie añade: “Pero los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes”.

Ryan Condal está a punto de escribir el guión piloto de House Of The Dragon, con Miguel Sapochnik (que dirigió ‘La batalla de los bastardos’ y ‘La larga noche’) adjunto a la dirección.

Martin supervisará el regreso a HBO como productor también.