Gabriel Collins en KOIK Contemporary

KOIK Contemporary presenta From Me to You, exposición individual de Gabriel Collins que explora cómo nos relacionamos en una época marcada por la inmediatez, el consumo y la intermediación tecnológica.

El cartón —material pensado para enviar, proteger y almacenar— es el soporte principal de esta muestra. Con él, Collins construye composiciones geométricas que hablan de vínculos fragmentados, de cercanías que a menudo deben reconstruirse pieza por pieza.

A través de una paleta de colores intensos y estructuras que recuerdan mapas o sistemas de organización, la obra cuestiona si los gestos cotidianos —como mandar un mensaje o un paquete— son actos de intimidad o solo simulacros de conexión.

From Me to You es una invitación a detenerse y observar: no solo lo que damos y recibimos, sino cómo nos vinculamos en medio de plataformas, dispositivos y servicios. Una exposición crítica, visualmente potente y profundamente humana.

From Me to You exposición individual de Gabriel Collins inaugura el jueves 13 de junio a las 18.00

KOIK Contemporary, Revillagigedo 75, Centro Histórico, CDMX.