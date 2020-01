Después de tanta especulación y espera, Drake y Future compartieron la que es su segundo trabajo en colaboración. La canción se llama Life Is Good y ya tiene video oficial, fue dirigido por Director X (Julien Christian Lutz).

La semana pasada Drake publicó en Instagram una historia que avisaba que algo se estaba cocinando entre la dupla, tan sólo unos días después ya podemos escuchar esta colaboración.

En este video vemos a Future y a Drake como dos amigos que trabajan juntos en diferentes empleos: recolectores de basura, ingenieros de tecnología, reposteros, meseros de comida rápida, entre otros. A la par que los vemos trabajando en empleos comunes – lo que rompe con lo que nos tienen acostumbrados a ver en sus videos donde generalmente salen increíblemente vestidos y presumiendo de muchos lujos – también nos muestran cómo pasaron de eso a hacer estrellas de la música y grabar videoclips.

Al final, rompen con la cuarta pared y nos dejan ver que incluso ser músico, director de cine o camarógrafo, son sólo otros trabajos más.

En el video también hay cameos a algunas personalidades como 21 Savages y Lil Yachty.

Dado que en 2015 Drake y Future lanzaron What time To Be Alive, un mixtape de 11 canciones, esperamos que Life Is Good signifique que próximamente habrá un nuevo disco entre ambos.

Con el lanzamiento de este sencillo también pusieron a la venta merch oficial que ya puede conseguirse en la página oficial. Puedes encontrar sudaderas, playeras, gorras y la versión digital y física (CD, vinilo, cassette) de Life Is Good.

Escucha Life Is Good en todas las plataformas de streaming.

https://open.spotify.com/album/5uCEoLCj3ZZZ1EtzQdQWVl