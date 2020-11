Future Islands ha remezclado el sencillo en solitario del líder de The National Matt Berninger “One More Second“. Esta canción se desprende del disco solista del artista, Serpentine Prison.

Hace poco mas de un mes el líder de The National lanzó su disco en solitario Serpentine Prison, el álbum contó con múltiples colaboraciones, como la de Matt Barrick y Walter Martin, Andrew Bird, o miembros de su propia banda, entre muchos otros artistas más. Un trabajo que surgió cuando el compositor le envió a su amigo Booker T. Jones algunas canciones en las que había estado trabajando, entre ellas dos temas presentes en el álbum. Él le animó a seguir escribiendo y meses después saldría el álbum debut en solitario del artista estadounidense.

La banda de Samuel T. Herring ha puesto su toque de sintetizador característico en la pista, que recientemente apareció en el álbum debut en solitario de Matt Berninger, Serpentine Prison. “Cada vez que me pongo Future Islands, mi impresión de la condición humana mejora. Su remix de ‘One More Second’ me mata”. comentó el artista.

Hablando sobre “One More Second” en septiembre, Matt Berninger dijo: “Escribí One More Second” con Matt Sheehy con la intención de que fuera una especie de respuesta a “I Will Always Love You “, de Dolly Parton o algo así como al otro lado de esa conversación.

El líder de National interpretó recientemente la versión del álbum de su sencillo en The Tonight Show With Stephen Colbert y como parte de un mini concierto remoto para la cadena de televisión cultural europea ARTE.

Foto tomada del Facebook de Future Islands.