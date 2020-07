La banda de synth-pop, Future Islands está de vuelta con su nuevo sencillo titulado For Sure. La primera música que lanzan oficialmente desde que en 2017 presentaron su álbum The Far Field.

Escrita y grabada en Baltimore, ciudad de origen de la agrupación, la canción es una increíble mezcla de sintetizadores, percusiones y una pegajosa línea de bajo en la que además incluyeron unos poderosos coros interpretados por Jenn Wasner de Wye Oak.

Y junto con su lanzamiento, Future Islands también nos compartió ya su video oficial. Este fue creado por Sam Mason y nos muestra un largo viaje a través de un desolador paisaje post apocalíptico. En el que el misterio de un mundo desmoronado se equilibra con momentos oscuros y divertidos.

Por el momento no se sabe si For Sure podría ser la primera prueba de un próximo material discográfico. Sin embargo, en septiembre del año pasado, durante un show en el Pearl Street de Northampton, estuvieron presentando siete canciones nunca antes escuchadas.

Y de acuerdo con el testimonio de uno de los asistentes, esos temas fueron nombrados The Painter, Hit The Coast, Born In A War, Thrill, B.Ham, Plastic Beach y Moonlight.

Así que no dudamos de que el sucesor de The Far Field sí venga ya en camino. Igual no dejes de mantenerte al pendiente de sus redes sociales por próximos anuncios.

Te dejamos a continuación el video de For Sure:

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.