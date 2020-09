Future Islands, lanzó su tercer sencillo “Moonlight” acompañado con un vídeo musical dirigido por Will Mayer y protagonizado por Matthew Gray Gubler y Callie Hernandez.

El vídeo clip muestra a una pareja de enamorados, coincidiendo con la calidez de la melodiosa y potente canción de cuatro minutos.

“Moonlight” es una canción sobre el amor en estado de depresión”, dice el cantante Samuel T. Herring. “Se trata de reconocer los agujeros en nosotros mismos y reconocer el conjunto circular de los demás. “Moonlight” es sobre la aceptación porque eso es lo que el amor nos permite a todos.”

El tema es el tercer lanzamiento del próximo álbum del grupo que sera lanzado el 9 de octubre titulado “As Long As You Are”, después de los singles “Thrill” y “For Sure”. El grupo coprodujo el disco con el ingeniero Steve Wright en sus estudios Wrightway en Baltimore.

Para presentar el disco, Future Islands ofrecerán su único concierto de todo lo que queda de 2020. Será el mismo día del lanzamiento del disco y llevará por título “A Stream Of You And Me” podrá verse online en todo el mundo, aunque se filmará en Maryland y contará con un espectáculo especial de luces a cargo de Pierre Claude.

Las entradas están disponibles a través del siguiente link: https://futureislands.bingomerch.com/collections/other/products/as-long-as-you-are-live-stream-concert-ticket-october-9th