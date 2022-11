Funko Pop! da la bienvenida a su nuevo lanzamiento conformado por grandes estrellas de rock: Popapalooza.

La compañía de juguetes lleva ya un buen rato honrando el legado de importantes músicos al convertirlos en figuras coleccionables, por lo que su siguiente movida fue lanzar una colección entera que hace alusión a un festival con un épico line-up. Titulado Popapalooza, el proyecto incluye a bandas como Pantera y The Cure.

En el caso de Pantera, los de Funko Pop! han inmortalizado a la banda con su line-up original: con el frontmanPhilip Anselmo, el fallecido baterista Vinnie Paul, el fallecido guitarrista Dimebag Darrell y el bajista Rex Brown. Mientras que las figuras de The Cure incluye a los cincos integrantes que conforman el grupo en la actualidad.

Asimismo, Popapalooza cuenta con una figura de Ronnie James Dio que, apropiadamente, viene levantando los cuernos, el gesto de metal universal que Dio ayudó a proliferar. El empaque también es digno de mención, ya que está adornado con imágenes infernales que rememoran el segundo álbum de estudio de Dio, The last in line.

Otras figuras notables en la colección son: un paquete de cuatro de Eddie de Iron Maiden, como se muestra en varias portadas de álbumes; Dee Snider de Twisted Sister; New Kids On The Block; y Flavor Flav de Public Enemy.