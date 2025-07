Funeral: “Promocionar tu propia música, ¿quién tiene tiempo para eso?

Funeral es un nombre común entre bandas de metal. La Encyclopaedia Metallum registra al menos 19 con ese nombre (sin palabras extra) que van desde Chile y Brasil hasta China, Indonesia, Francia, Alemania y por supuesto México, pero la más constante, longeva y relevante proviene de noruega. En #SangreDeMetal platicamos con Anders Eek, baterista, en algún tiempo guitarrista, compositor y miembro fundador del combo que a principios de junio lanzó el espectacular The Funeral EP (Season of Mist).

Los EP´s en formato físico son poco comunes, así que la pregunta es ¿por qué sacar un EP, es relevante? “Tenemos mucho material listo y creo que es importante mantener un impulso así que le pregunté al sello si les interesaba un álbum más corto, por así decirlo, porque tengo mucho material escrito. Tuve la gran oportunidad de trabajar con Jon Aldará de Hamferd. Ya teníamos una canción grabada (“Gamalt ljós”, una suite de tres partes) que no encajaba en ninguno de los álbumes de Funeral y para sacarla como disco es bastante corta. Solíamos componer temas muy largos hace 30 años, y éste probablemente sea más largo que haya compuesto. Fue un reto, pero me gusta pensar de forma original y hacer algo diferente, aunque sea una especie de continuación del álbum Gospel of bones”.

Anders se queda corto. Con poco más de 18 minutos de melancolía, dramatismo, tristeza y desgarre, la pieza es una verdadera obra maestra. De acuerdo con la descripción del sello en YouTube, la canción es un viaje denso y oscuro que narra el colapso de una persona ante el peso de ideales inalcanzables. ¿Por qué recrear lo que dice alguien más? Porque la voz, pieza clave en el impacto de la canción, es de Jón Aldará, de Hamferd. Hablamos aquí de una banda de las Islas Feroe, un país de apenas 55 mil habitantes. La canción está en feroés, ¿Fue un obstáculo hacerlo así? ¿Cómo ha sido la reacción de la gente? “Elegí esta opción por varias razones. La primera es, por supuesto, que Jón Aldará es feroés. Así que, en cierto modo, quería que se expresara en su propio idioma. Cantar en tu idioma es más emotivo, más genuino, y todo en Funeral es genuino. El idioma feroés, además, se parece al nórdico, el que hablaban los vikingos. Así que es una especie de colaboración entre las tradiciones noruegas y la feroés. Si les interesa, prueben con el traductor de Google”.

Con esto en mente también es relevante saber por qué estar con un sello cuando muchas bandas se brincan ese paso y aplican el “hágalo usted mismo”. Anders no duda mucho. “En mi opinión, tenemos un contrato discográfico bastante tradicional, con un presupuesto considerable para hacer buenas producciones. Y, por supuesto, está la parte de la promoción. Puedes hacerlo todo tú mismo. Pero, ¿quién tiene tiempo para eso? Somos gente adulta con trabajo, hijos‚Ķ yo no tengo tiempo para eso, necesito ayuda. Para Funeral, tener un acuerdo con Season of Mist fue lo mejor, tienen una larga trayectoria y hace un trabajo excelente. Estoy muy satisfecho”. Es la gran diferencia entre un sello como este que ofrece presupuesto para la banda y otros, la mayoría, que solo ofrecen el servicio de distribución, con mayor o menor impacto.

A lo largo de los años, Funeral ha creado un viaje musical excepcional. Los discos no son iguales. ¿Eso es algo planeado, cambiar el rumbo de la música con el paso de los años? ¿O fue simplemente algo que sucedió? “Creo que la gente evoluciona. Yo he evolucionado como compositor. Recibo nueva inspiración y motivación a medida que envejezco. Por supuesto, el EP refleja en cierto modo todo lo que me gusta de la música: la música heavy, la música folk, la música clásica. Es una discografía que tiene todos los géneros que me gustan, obras acústicas, grandes arreglos de cuerda y cosas así. Así que para mí fue muy, muy natural”.

Con todo esto en mente uno se imagina que Anders tendría alguna banda favorita legendaria, tipo Maiden o Sabbath o Priest como punto de inflexión, como referente de haberlos escuchado y descubierto así el mundo del metal y/o hard rock. Por la edad (tiene 51 años), Kiss es una referencia ampliamente mencionada. Él no es la excepción, pero su respuesta es simplemente mágica: “Para mi todo cambió el día que escuché ‘Charisma’, en 1979. Todavía me encanta esa canción, es muy pesada, muy buena, muy melancólica”.

Anders es baterista. Noruega es la casa del black metal, los blastbeats, tocar rápido. Con eso en mente, ¿es más difícil ser baterista y tocar lento, mantener el ritmo y no caer en la ansiedad de ir más rápido? “Para mí no es difícil. Siempre lo he hecho. Sin embargo, debería mencionar que en los 90 toqué en cuatro bandas diferentes a la vez: dos de death metal y un par de black metal, como Odium y Myrkskog. Me sirvió básicamente para evolucionar como baterista. No me interesaban mucho los géneros, pero quería ser un buen baterista, así que necesitaba más trabajo. Nunca me ha gustado tocar rápido. Hay gente que dice que es más difícil tocar lento y dinámico que rápido y dinámico, pero ese es mi punto de vista”.

Además Eek es compositor. ¿Cómo es el proceso creativo en Funeral? “Todo lo escribo yo pero recibo mucha ayuda de Sarita, la violinista. Ella trabaja mucho en los arreglos de cuerdas por ejemplo. Pero yo escribo todas las líneas, todos los instrumentos, las voces y la mayoría de las líneas de violín también. Y la mayoría de las letras”. El trabajo de Sarita es parte de lo que hace el nuevo EP una obra maestra, no es una pieza sinfónica, más bien tiene elementos suaves, pasajes con cuerdas que realzan las características dramáticas de la suite.

Es Anders Eek, un músico que prefiere componer y grabar música antes que hacer conciertos, aunque sabe que de vez en cuando debe presentarse en vivo. Una persona que a pesar de que intenta estar al tiro con lo que pasa actualmente en la música, se siente más a gusto -y no lo niega- cuando escucha las bandas con las que creció y aquellas que sonaban fuerte cuando él empezaba a recorrer el camino de tocar y componer. Finalmente, ¿si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo y unirse a otra banda o ver en vivo alguna que no ha podido ver, ¿qué escogería? “Los Beatles, sin duda. Soy un gran fan de ellos, me inspiran mucho. Los escucho desde pequeño”.

*También te puede interesar: A Canorous Quintet: “Somos unos pinches viejos rancios, nos encanta tocar death metal”