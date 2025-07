Fumes: “Un black metal más agresivo, rápido y crudo”

Fumes es una banda mexicana de black metal activa desde 2022 cuyos miembros han sido o aún forman parte de varias bandas de la élite del metal extremo en México. Hablamos de nombres como Castleumbra, Light of Dark, Profanator, In Obscurity Revealed e Infesticide, entre otras. Previo a Candelabrum Metal Fest en su cuarta edición, Alan “Macabre” Hernández, bajista, platicó con #SangreDeMetal.

El cuarteto tiene un disco de larga duración, Skeletal wings threshold en el que Alan participó ya de tiempo completo. Por cierto, Fumes, que en español se puede traducir como humos o gases escogió ese nombre “porque últimamente las bandas suelen tener nombres bastante largos. Nombres compuestos. La idea era encontrar uno más conciso. Además es algo que tiene mucho que ver con el black metal, un género con modas que marcan estilos visuales, como disfraces para tocar. Nuestra idea era quitarle teatralidad al género, convertirlo en algo más agresivo, rápido y crudo, un poco como Vicious Rage y Odin”.

Con un solo larga duración en su discografía debemos entender que es una banda que por más que los músicos tengan recorrido y hayan grabado más discos, en Fumes empiezan de cero. Con eso en mente, ¿cómo es el proceso de composición? “Todos participamos. Cada uno está a cargo de su instrumento. En ocasiones Isaías (Alanís, guitarra y voz) o Henry (Enrique Ruiz, guitarra) llegan con un riff y de ahí cada uno compone su propia parte. Hay veces que se me ocurre algo a mí porque también toco la guitarra, les explico qué me gustaría y empezamos a componer. Sin embargo, al menos para el EP (Stellar murders upwards, 2022) y una parte del álbum, Isaías ya tenía varios riffs, tenía las canciones compuestas”. Solo esperaba encontrar a la gente adecuada para redondear la banda. Pero cuando alguien llega con una idea la trabajamos, si al final no nos convence la guardamos para después”.

Para Alan, al Candelabrum es una gran oportunidad pero también un reto. “Nunca he estado en un escenario tan grande. Por ahora no creo estar nervioso pero igual es porque lo veo un poco lejos. Estoy muy concentrado en la gira que haremos en Colombia. Así que creo que ahora mismo eso es lo que ocupa mi mente. Sin embargo es interesante ver cómo la escena en México ha crecido”. La internacionalización de bandas mexicanas tiene tiempo que dejó de ser un sueño y se ha convertido en realidad. El cuarteto ofrecerá presentaciones en Medellín, Cali, Pasto y Bogotá entre el 14 y 17 de agosto y será la primera vez que salga de México bajo el nombre Fumes (individualmente todos tienen experiencia internacional).

Colombia ha sido un país importante para las bandas mexicanas, lo que ha fallado en todo caso es que los medios lo difundamos. “Siento que Colombia siempre ha sido un país importante en el metal. Es decir, bandas como Parabellum y Psychonauts son referentes y creo que el hecho de que no estuvieran tan cerca de Estados Unidos, ni de Chile (el país sudamericano es referente en cuanto a la escena extrema), siempre les permitió tener su propia escena local, ya que las bandas de otros países no llegaban. Además, gracias a las redes sociales existe la oportunidad de difundir la música mediante Spotify o YouTube. Nosotros hemos notado que en Facebook hay público colombiano que nos da me gusta, apoya y comenta, espera nuestra llegada”.

Fumes está firmado por el sello mexicano Personal Records. ¿Por qué tener un sello y más cuando la explicación reciente de las plataformas digitales soportaría la idea de la independencia? “El hecho de que una discográfica quiera trabajar contigo significa que está dispuesto a invertir en ti y confía en tu música para que se publique. Es una prueba de que estás haciendo las cosas de forma interesante. Además, a mí me encanta el formato físico. Colecciono casetes, LP´s, me parece importante tener un disco físico distribuido, incluso lo veo un poco como ir contracorriente en una época en la que la industria musical saca sencillos. Cuando escuchas un disco completo entiendes muchas por qué se arreglaron las canciones de cierto modo, cómo se mantiene una armonía completa”.

Alan viene de una familia rockera. “Crecimos mucho con esa música, nunca fue extraño escuchar bandas de heavy metal, pero sí recuerdo tener unos 6 o 7 años y en mi casa había una portada del Bestial devastation de Sepultura (un split con los también brasileños Overdose, editado en 1985), me llamó la atención porque tenía un demonio y una iglesia, yo no los había escuchado pero sabía que era algo raro, algo diferente, solo era la portada, no sé dónde estaba el disco, y con el tiempo pude escuchar la canción ya que había más oportunidades de usar internet. Recuerdo que usaba Ares, para esos años me regalaron mi primera guitarra, entonces intentaba tocar ese tipo de canciones. Pensé que sería bueno tener una banda, aunque llegué un poco tarde a ese punto, antes de la pandemia. Esa es mi historia”.

Fumes será una de las bandas nacionales que tendrán la oportunidad de brillar en este festival de nicho en el que cada año crece la cantidad de público que llega temprano y se permite la oportunidad de ver el talento nacional.

