Fryturama, banda conformado por Fryda Magaña y Arturo Tranquilino, ha liberado en steaming su nuevo álbum Punk de cuarto.

El dúo es una de las joyas más grandes que ha aparecido dentro de la escena musical independiente en los últimos cinco años, coronándose como los reyes de la técnica DIY (Do it yourself). Por supuesto, este lanzamiento no es la excepción, mostrando una vez más, que no hay nada más punk que hacer rolitas desde tu cuarto.

Desde su debut, Fryturama se ha encargado de convertir los sentimientos más oscuros en melodías que exploran diferentes paisajes sonoros, partiendo siempre desde un hipnótico noise y elementos del grunge. Es así como en Punk de cuarto, encontramos a Fry y Arturo construyendo una anarquía que pretende destruir el miedo y encontrarse en el camino.

Grabada en La Bestia, esta nueva colección de canciones estalla entre poderosas guitarras y la voz de Fryda manifestando libertad en medio de un ambiente angustiante. Sin duda, es una experiencia sonora que te ayudará a lidiar con tus demonios, convirtiéndose a la vez en un lugar de paz.

Punk de cuarto ya se encuentra disponible en plataformas digitales y en el Bandcamp de Fryturama. Además, el día de hoy será presentado oficialmente en un evento en 316 Centro; Puzz Amatizta, Apolo Jesus y Montañas Rojas también estarán presentes. Consigue tus entradas dando click aquí.

Foto de portada: Cortesía / Alejandro Peón.