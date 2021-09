El dúo mexicano Fryturama prepara terreno para una nueva etapa en su carrera musical con “Proyección perpetua”.

Ahora sí agárrense que la banda conformada por Fryda Magaña y Arturo Tranquilino sacarán su lado más oscuro y feroz con este nuevo sencillo, el cual será lanzado el próximo viernes 3 de septiembre en exclusiva para el Bandcamp Friday.

Grabada en el estudio chilango La Bestia, “Proyección perpetua” fue producida por el mismo dúo; mientras que Sebastian Neyra se encargó de mezclarla y Chris Hanszek, conocido por su trabajo con legendarias bandas como Nirvana y Soundgarden, estuvo al mando de la masterización.

Hablando del significado de este track, en un comunicado Fryda (vocalista) comentó: “Esta canción es un desahogo de todas las cosas que me estuve guardando. Porque, ante el momento que estamos viviendo, ni quiero ser una esclava de mis pensamientos. Vivimos hipnotizados por una proyección perpetua del miedo a través de ideas. Y no me van a dominar esas ideas”.

“Proyección perpetua” será lanzada junto con un B-Side titulado “Undine” que sólo podrá adquirirse a través del perfil de Fryturama en Bandcamp, marcando oficialmente el inicio de una nueva era. Lo único que te podemos asegurar es que el sencillo hará explotar todos tus sentidos.

Así que ya sabes, aparta la fecha y no olvides seguir a la banda en sus redes sociales que muy buenas cosas están por llegar.

Foto de portada: Antonio Verdin / Cortesía.